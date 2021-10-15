واشنطن: نجري مباحثات مهنية مع روسيا حول الأمن السيبراني

أكدت نائبة مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي آن نيوبيرغر، أن الولايات المتحدة تجري "مباحثات صريحة ومهنية" مع روسيا بشأن الأمن السيبراني ومحاربة الجريمة الإلكترونية.

وقالت نيوبيرغر خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة، إن "الولايات المتحدة تجري مناقشات صريحة ومهنية وواضحة للغاية مع روسيا بشأن النشاط الإجرامي وفيروسات الابتزاز الإلكتروني التي تنطلق من أراضيها".

إقرأ المزيد

وأضافت: "نعتقد أن الجانبين أجريا مناقشة جيدة وصريحة وتبادلا المعلومات" حول تلك القضايا.

وجاء ذلك ردا على طلب التعليق على عدم توجيه دعوة لموسكو لحضور الاجتماع الخاص بمحاربة الجريمة في المجال السيبراني بمشاركة نحو 30 دولة، والذي عقدته الولايات المتحدة بشكل افتراضي يوم الخميس.

واشنطن: مستعدون لمحاربة الهاكرز بناء على معلومات من موسكو ومساعدتها أيضا

وأكدت نيوبيرغر استعداد واشنطن لمحاربة نشاط الهاكرز على الأراضي الأمريكية بناء على المعلومات من الجانب الروسي، وكذلك محاربة المجرمين الذين يستهدفون روسيا في المجال السيبراني.

وقالت إن "الدول تقدم لنا معلومات بناء على الاتفاقات حول المساعدة القانونية المتبادلة. ونحن ندرسها ونحقق فيها بناء على قوانين بلادنا، وفي حال وجود أدلة نتصدى للنشاط الإجرامي الذي مصدره أراضي الولايات المتحدة".

إقرأ المزيد

وردا على سؤال حول استعداد الولايات المتحدة لمحاربة المجرمين الذين يستهدفون روسيا، قالت المسؤولة: "طبعا"، وأضافت أن الدول المسؤولة يجب أن تتصدى لأنشطة الهاكرز التي تنطلق من أراضيها، وأن واشنطن تتخذ خطوات في هذا المجال وتعمل كذلك على دعم الجهود الدولية بهذا الشأن.

وأضافت أن روسيا قد "قامت ببعض الخطوات" ردا على الإشارات التي وجهتها إليها واشنطن بشأن فيروسات الابتزاز الإلكتروني، وأن واشنطن تنتظر مزيدا من الخطوات في هذا المجال.

المصدر: "تاس"