الشرطة النرويجية: مرتكب هجمات القوس والسهام يعاني من مرض نفسي على الأرجح

قالت الشرطة النرويجية الجمعة إنه من المرجح أن الرجل الذي قتل خمسة أشخاص بقوس وسهام وأسلحة أخرى يعاني من مرض نفسي.

وعلى مدى نصف ساعة يوم الأربعاء هاجم الرجل المارة في الشوارع واقتحم بيوتا ودخل متجرا في بلدة كونغسبرغ بجنوب النرويج.

وألقت الشرطة في نفس اليوم القبض على مشتبه به يدعى إسبين أندرسين براثين (37 عاما) وهو دنماركي عاش أغلب عمره في النرويج.

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وقال مفتش الشرطة بير توماس أومهولت إن الضباط أجروا تحقيقا متشعبا لمعرفة دوافع الهجوم شمل "الغضب (من شيء) والانتقام والاندفاع والإجهاد والمرض والاستفزاز".

وأضاف أن أقوى الاحتمالات أن المرض النفسي وراء الجريمة، مشيرا إلى أن المشتبه به محتجز في "مؤسسة نفسية" وإن التحقيق مستمر في كافة الاتجاهات.

المصدر: وكالات