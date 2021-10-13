فيديو من منطقة الحدث.. بالقوس والسهام قتل 5 أشخاص في النرويج!

أعلنت الشرطة النرويجية مساء الأربعاء أن رجلا مسلحا بقوس نشاب قتل 5 أشخاص وجرح آخرين في مدينة كونغسبرغ بجنوب شرق البلاد، مؤكدة اعتقال المشتبه به.

وقال المسؤول في الشرطة المحلية أويفيند آس في مؤتمر صحفي: "للأسف يمكننا أن نؤكد إصابة أشخاص عدة ومقتل آخرين".

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وأضاف أويفيند آس "الشرطة أوقفت الرجل الذي ارتكب هذا العمل، وبحسب معلوماتنا ليس هناك سوى شخص واحد متورط".

وتابع قائلا "نظرا إلى مجريات ما حدث، من الطبيعي أن ندرس إن كان الأمر يتعلق بهجوم إرهابي"، مؤكدا أنه "لم يتم استجواب الرجل الموقوف بعد ومن المبكر التحدث عن دوافعه".

وأكد المسؤول أنه لا يجري حاليا البحث عن أشخاص آخرين.

ولم تعط السلطات أي تفاصيل حول المشتبه به باستثناء أنه نقل إلى مركز الشرطة في مدينة درامن المجاورة.

جدير بالذكر أن محطة "تي في2" التلفزيونية في النرويج ذكرت أن الرجل كان يحمل سكينا وأسلحة أخرى.

#BREAKING#NORWAY



🔴 NORWAY: BOW AND ARROW ATTACK IN KONGSBERG!



Several people have been killed & others injured during an #attack in Norwegian town of #KONGSBERG, acc to local police.

The attacker was using a bow and arrow.

He was just arrested#BreakingNews#Video#BowAttackpic.twitter.com/pYc5aREMmN — loveworld (@LoveWorld_Peopl) October 13, 2021

#Kongsberg#aggiornamento Secondo la rete nazionale @NRKno, i morti causati dall'attacco con frecce sarebbero almeno 4. La polizia in stato di "massimo armamento" in tutto il Paese. Questo il luogo dell'asfalto, presso un campus di studenti. pic.twitter.com/6Crv4y9eJF — Rassegnally (@rassegnally) October 13, 2021

🇳🇴 - Un homme armé d'un arc et de flèches a tué plusieurs personnes et en a blessé plusieurs autres mercredi à Kongsberg, dans le sud-est de la #Norvège, a annoncé la police norvégienne, qui a arrêté un suspect.

L’instant de l’arrestation du suspect : pic.twitter.com/wLSMIFdDbb — ⓃⒺⓌⓈ—ⒾⓃⓉ·۰•●🌐 (@NewsInt_) October 13, 2021

المصدر: RT + وكالات