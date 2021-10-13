الشرطة النرويجية: مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين في هجمات في بلدة كونغسبرغ واعتقال مشتبه به
Reuters
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أعلنت الشرطة النرويجية، الأربعاء، اعتقال مشتبه به في هجمات ببلدة كونغسبرغ، أدت إلى مقتل عدد من الأشخاص وإصابة آخرين بجروح.
وذكرت مصادر في شرطة المدينة، أن "المهاجم اأستخدم قوسا وسهاما في عمليته"، مشيرة إلى أن أفراد الأمن تمكنوا من القبض عليه فورا.
وقال قائد الشرطة أويفيند آس للصحفيين: "تم القبض على الرجل فورا.. من المعلومات المتوفرة لدينا الآن، نفذ هذا الشخص الهجوم بمفرده".
وأضاف: "عدد من الأشخاص أصيبوا وقتل أخرون"، رافضا التعليق على عدد الضحايا.
ولم يعلن حتى الآن عن الدوافع الحقيقية وراء إرتكاب الجريمة، فيما ما زالت الشرطة النرويجية تحقق مع الرجل.
المصدر: "رويترز"
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