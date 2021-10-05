الفاتيكان يكشف ردة فعل البابا إزاء تقرير حول اعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك في فرنسا

قال المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني إن البابا فرنسيس تم إبلاغه بمحتوى تقرير حول اعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك في فرنسا، مضيفا أنه "تألم كثيرا لدى إحاطته بمحتوياته".

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وأضاف بروني أن "فكر البابا يتجه أولا وقبل كل شيء إلى الضحايا ببالغ الأسى، يتألم لجراحهم، ويعرب عن الامتنان على شجاعتهم في التنديد".

وكشفت اللجنة المستقلة للتحقيق في الاعتداءات الجنسية في الكنيسة الفرنسية، في تقريرها اليوم الثلاثاء، عن أرقام أحدثت صدمة، حيث أكدت اللجنة أن أكثر من 216 ألف طفل تعرضوا لانتهاكات أو اعتداءات جنسية ارتكبها رجال دين كاثوليك في فرنسا بين 1950 و2020.

وبحسب اللجنة، فإن التعديات الجنسية على الأطفال ظاهرة منتشرة في الكنيسة الكاثوليكية الفرنسية.

المصدر: "آكي" + RT