ماكرون يتعهد بمضاعفة جرعات لقاح كورونا الممنوحة للدول الفقيرة
Reuters SAA/
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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن بلاده ستمنح الدول الفقيرة 120 مليون جرعة من لقاحات كورونا، ما يعني زيادة عدد الجرعات إلى ضعفها مقارنة بتعهدات سابقة.
وصرح في تسجيل مصور أذيع في احتفال نظمته مجموعة "المواطن العالمي" بأن "الظلم يتجسد بوضوح في قارات أخرى بتأخر عمليات التطعيم... في إفريقيا تم تطعيم ثلاثة بالمئة فقط من السكان. نحن بحاجة إلى تسريع ذلك".
وأضاف أن "فرنسا تلتزم بمضاعفة عدد الجرعات التي تتبرع بها من 60 إلى 120 مليون جرعة".
المصدر: RT + "رويترز"
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