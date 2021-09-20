واشنطن تؤكد إجلاء قطر لمواطنين أمريكيين من كابل

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الخطوط الجوية القطرية أجلت يوم الأحد، من العاصمة الأفغانية كابل عددا من المواطنين الأمريكيين.

وقالت الخارجية في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني: "يمكننا أن نؤكد أن رحلة للخطوط الجوية القطرية غادرت كابل يوم الأحد 19 سبتمبر وعلى متنها 21 مواطنا أمريكيا و48 من المقيمين الدائمين الشرعيين".

وأضافت: "نشكر السلطات القطرية التي تواصل تنسيق هذه الرحلات الجوية مع حركة طالبان"، مشددة على "أننا سنواصل مساعدة المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين الشرعيين والأفغان الداعمين للحكومة الأمريكية على مغادرة أفغانستان. نرحب بالتعاون المستمر من قبل جميع المعنيين لتسهيل هذه الرحلات الجوية".

المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية