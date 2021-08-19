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إسرائيل.. استئناف حركة الطيران في مطار بن غوريون

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إسرائيل.. استئناف حركة الطيران في مطار بن غوريون
Reuters
مطار بن غوريون الدولي في إسرائيل
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استؤنفت حركة الطيران في مطار بن غوريون في إسرائيل بعد انتهاء اضراب العاملين في شركات الطيران بسبب تردي أوضاعهم المعيشية إثر جائحة فيروس كورونا.

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وكانت حركة إقلاع الطائرات ومسار الحقائب في مطار بن غوريون في إسرائيل، قد تعطلت صباح اليوم بعد إضراب لعاملي شركات الطيران بسبب تردي الأوضاع بسبب فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، قال مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية البروفيسور، نحمان آش، في حديث إذاعي اليوم الخميس، إن الوضع الوبائي أصبح أكثر تعقيدا، مضيفا أن محاولات تجري لاحتواء الموجة الحالية بهدف إبقاء المرافق الاقتصادية مفتوحة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن عدد الإصابات الخطيرة بكورونا بلغت 603 إصابات خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: RT+هيئة البث الإسرائيلي "مكان"

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