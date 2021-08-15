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رويترز عن مصدر مسؤول: حركة طالبان تسيطر على مدينة جلال آباد الأفغانية

رويترز عن مصدر مسؤول: حركة طالبان تسيطر على مدينة جلال آباد الأفغانية

أخبار العالم

رويترز عن مصدر مسؤول: حركة طالبان تسيطر على مدينة جلال آباد الأفغانية
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نقلت رويترز عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال صباح الأحد، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في جلال أباد "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان". "السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

كما أكد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، وهي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابول.

المصدر: رويترز

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