"رويترز" عن مصدر حكومي: "طالبان" استولت على مزار شريف والقوات الحكومية فرت باتجاه أوزبكستان

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أفغاني محلي مساء السبت أن حركة "طالبان" استولت على مدينة مزار شريف الشمالية، وأن القوات الحكومية فرت باتجاه الحدود مع أوزبكستان.

وصرح أفضل حديد رئيس مجلس محافظة بلخ بأن "طالبان" سيطرت على مزار شريف"، مضيفا أن المدينة سقطت على ما يبدو دون قتال، مشيرا إلى أن الجنود تركوا معداتهم وتوجهوا نحو المعبر الحدودي.

وتابع قائلا: "جميع القوات الأمنية غادرت المدينة رغم استمرار الاشتباكات المتفرقة في أطراف المدينة".

Las fuerzas gubernamentales huyen del centro de Mazari Sharif hacia el aeropuertopic.twitter.com/gpWf8vV8O4 — 6w (@6w_es) August 14, 2021

وأعلنت حركة "طالبان" سيطرتها على فيلق "209 شاهين" الواقعة في ولاية بلخ، مشيرة إلى أن عناصرها يوشكون السيطرة على مدينة مزار شريف.

وأضافت أنها شنت هجمات على 4 محاور في مدينة مهترلام عاصمة ولاية لغمان، وكسرت الحزام الأمني والدفاعي للمدينة، محرزة تقدما باتجاه مقر الولاية.

كما أكدت أنها اقتحمت سجن ولاية لغمان المركزي شرقي أفغانستان، وأطلقت سراح جميع أسراها هناك.

وتواصل حركة "طالبان" بوتائر متصاعدة زحفها العسكري الرامي إلى إحكام قبضتها على عموم أراضي أفغانستان.

وأعلن المتحدث باسم "طالبان" ذبيح الله مجاهد يوم السبت عن سيطرة الحركة على مدينة شرنة مركز ولاية بكتيكا شرق البلاد، وكافة المرافق الحكومية فيها.

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في غضون ذلك، أكدت هدى أحمدي المشرعة من ولاية لوكر الواقعة وسط البلاد جنوب شرقي العاصمة كابل صحة الأنباء عن استيلاء "طالبان" على مركز الولاية مدينة بل علم واحتجازها جميع المسؤولين المحليين.

وأوضحت المشرعة أن قوات "طالبان" تسيطر حاليا على عموم الولاية ووصلت إلى منطقة جهار آسياب الواقعة على بعد 11 كم فقط عن كابل.

وفي لوكر أيضا، أعلنت "طالبان" عن سيطرتها على قاعدة خضر العسكرية في مديرية بركي برك واستسلام 500 جندي حكومي.

وحسب آخر المعطيات، تسيطر "طالبان" حاليا مراكز 21 على الأقل من أصل الولايات الأفغانية الـ34.

المصدر: وكالات