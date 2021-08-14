الطريق إلى كابل.. ولايات أفغانستان تتساقط بأيدي طالبان

حققت حركة "طالبان" إنجازات ميدانية جديدة في زحفها الرامي إلى إحكام قبضتها على عموم أفغانستان، وباتت على بعد كيلومترات معدودة عن العاصمة كابل.

وفيما يلي أهم تطورات الوضع الميداني في أفغانستان اليوم السبت:

"طالبان" تعلن سيطرتها على مدينة شرنة، مركز ولاية بكتيكا شرق البلاد وإطلاق 300 معتقل من سجنها المركزي

قوات #الإمارة_الإسلامية وسط مدينة (شرنة) عاصمة ولاية #بكتيكا، واستمرار عملية استسلام العساكر والجنود. pic.twitter.com/kSI8asd8WF — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) August 14, 2021

أنباء عن إعدام "طالبان" 15 أسيرا في غزني

"طالبان" تؤكد استيلائها على مديريتي أسمار وشلطن في ولاية كونر شرق البلاد واقترابها من السيطرة على مديرية شيجل

هدى أحمدي، المشرعة من ولاية لوكر في وسط البلاد جنوب شرقي العاصمة كابل، تؤكد سقوط مركز الولاية مدينة بل علم في قبضة "طالبان" ووصول المسلحين إلى منطقة جهار آسياب على بعد 11 كلم عن كابل

"طالبان" تعلن سيطرتها على مديرية خيركوت في ولاية بكتيكا شرق البلاد

"طالبان" تعلن عن شنها هجوما من أربعة اتجاهات للاستيلاء على مدينة مزار شريف الاستراتيجية، مركز ولاية بلخ في شمال البلاد

وكالة "أسوشيتد برس" تؤكد نقلا عن مسؤولين محليين تعرض مزار شريف لهجوم واسع من قبل "طالبان" واندلاع اشتباكات عنيفة على أطراف المدينة

"طالبان" تنشر فيديو خروج حاكم قندهار من مطار الولاية واستسلامه إليها

خروج والي الإدارة العميلة لولاية #قندهار المخلوع (روح الله خانزادة) من المطار، واستسلامه لقوات #الإمارة_الإسلامية. pic.twitter.com/RCI1PyRB0C — الإمارة الإسلامية (@alemara_ar) August 14, 2021

الرئيس غني يتعهد بمنع استمرار تقويض الاستقرار في أفغانستان ويؤكد أنه يجري "مشاورات واسعة" مع الشركاء الدوليين بهذا الشأن

"طالبان" تعلن استكمال سيطرتها على ولاية بدخشان شمال شرقي البلاد باستيلائها على مركز مديرية كران ومنجان واستسلام 104 جنود إلى المسلحين

"طالبان" تؤكد دخول مسلحيها إلى مدينة غرديز، مركز ولاية بكتيا شرق البلاد، واستيلائهم على السجن المركزي هناك

"طالبان" تعلن استيلاء مسلحيها على مدينة أسد آباد، مركز ولاية كونر، ومديرية شيجل في الولاية نفسها

"طالبان" تعلن سقوط مدينة غرديز، مركز ولاية بكتيا، في قبضتها بالكامل

يتبع..