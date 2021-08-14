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الطريق إلى كابل.. ولايات أفغانستان تتساقط بأيدي طالبان

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الطريق إلى كابل.. ولايات أفغانستان تتساقط بأيدي طالبان
Reuters Jim Hollander
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حققت حركة "طالبان" إنجازات ميدانية جديدة في زحفها الرامي إلى إحكام قبضتها على عموم أفغانستان، وباتت على بعد كيلومترات معدودة عن العاصمة كابل.

وفيما يلي أهم تطورات الوضع الميداني في أفغانستان اليوم السبت:

  • "طالبان" تعلن سيطرتها على مدينة شرنة، مركز ولاية بكتيكا شرق البلاد وإطلاق 300 معتقل من سجنها المركزي

يتبع..

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