بلينكن وغني يبحثان سبل وقف العنف في أفغانستان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن بحث مع الرئيس الأفغاني أشرف غني أهمية الجهود الدبلوماسية والسياسية الجارية لوقف العنف في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الوزارة نيد برايس في بيان له، إن بلينكن بحث مع غني التطورات في أفغانستان، مشيرا إلى أن "الطرفين ناقشا الحاجة الملحة للجهود الدبلوماسية والسياسية الجارية لمنع العنف".

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وأضاف أن "بلينكن شدد على التزام الولايات المتحدة بعلاقات دبلوماسية وأمنية قوية مع حكومة أفغانستان ودعمها المستمر لشعب أفغانستان".

وقال مسؤولون إقليميون إن قوات "طالبان" دخلت مدينة مزار شريف عاصمة إقليم بلخ بشمال أفغانستان دون مقاومة تذكر وأن القوات الحكومية "لاذت بالفرار".

المصدر: RT