وسائل إعلام أفغانية: "طالبان" تعدم 15 أسيرا في غزني

أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن مسلحي حركة "طالبان" أعدموا 15 أسيرا استسلموا إليهم في ولاية غزني جنوب غربي العاصمة كابل.

وذكرت قناة 1TV اليوم السبت نقلا عن مصدر مطلع قوله إن هؤلاء الأسرى كانوا من عناصر "قوات الانتفاضة الشعبية" واستسلموا إلى "طالبان" في ضواحي مدينة غزني التي سقطت مؤخرا في قبضة المسلحين.

Taliban execute 15 members of Public Uprising Force after their surrender on the outskirts of Ghazni city: source — 1TVNewsAF (@1TVNewsAF) August 14, 2021

ولم يتسن لـRT التأكد من صحة هذا الخبر.

المصدر: 1TV