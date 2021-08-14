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وسائل إعلام أفغانية: "طالبان" تعدم 15 أسيرا في غزني

أخبار العالم

وسائل إعلام أفغانية:
Reuters Parwiz
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أفادت وسائل إعلام أفغانية بأن مسلحي حركة "طالبان" أعدموا 15 أسيرا استسلموا إليهم في ولاية غزني جنوب غربي العاصمة كابل.

وذكرت قناة 1TV اليوم السبت نقلا عن مصدر مطلع قوله إن هؤلاء الأسرى كانوا من عناصر "قوات الانتفاضة الشعبية" واستسلموا إلى "طالبان" في ضواحي مدينة غزني التي سقطت مؤخرا في قبضة المسلحين.

ولم يتسن لـRT التأكد من صحة هذا الخبر.

المصدر: 1TV

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