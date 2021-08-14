أفغانستان: غني يعقد اجتماعا حول أمن كابل والولايات المتاخمة للعاصمة

عقد الرئيس الأفغاني أشرف غني اجتماعا تنسيقيا حول أمن العاصمة كابل والولايات المتاخمة لها، حسبما أوردت قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية.

إقرأ المزيد

ونقلت القناة عن القصر الرئاسي أن الاجتماع حضره القائم بالأعمال الأمريكي المؤقت لدى كابل روس ويلسون وقائد القوات الأمريكية في أفغانستان الجنرال سموت ميلر.

فيما قالت قناة 1TV الأفغانية أن رئيس أركان القوات المسلحة الأفغانية قدم خطة أثناء الاجتماع لضمان أمن العاصمة والولايات المجاورة لها.

وجاء ذلك وسط ورود تقارير عن استيلاء حركة "طالبان" اليوم السبت على مدينة مزار شريف شمالي البلاد وفرار القوات الحكومية باتجاه الحدود مع أوزبكستان.

وأكدت هدى أحمدي المشرعة من ولاية لوكر الواقعة وسط البلاد جنوب شرقي العاصمة كابل صحة الأنباء عن استيلاء "طالبان" على مركز الولاية مدينة بل علم واحتجازها جميع المسؤولين المحليين.

وأوضحت المشرعة أن قوات "طالبان" وصلت إلى منطقة جهار آسياب الواقعة على بعد نحو 11 كم فقط عن كابل.

إقرأ المزيد

وحسب آخر المعطيات، تسيطر "طالبان" حاليا على ما لا يقل عن 21 مركز ولاية أفغانية من 34.

المصدر: "نوفوستي"