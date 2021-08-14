غني: أجري مشاورات واسعة مع الشركاء الدوليين لتفادي مزيد من تقويض الاستقرار في أفغانستان

وسط مواصلة حركة "طالبان" تقدمها بوتائر متصاعدة، تعهد الرئيس الأفغاني أشرف غني بوضع حد لتدهور الظروف الأمنية في بلده، وأكد أنه يجري مشاورات واسعة بهذا الخصوص مع الشركاء الدوليين.

وشدد غني، في رسالة مسجلة بعث بها إلى الشعب اليوم السبت، على أن الأولوية القصوى في الظروف الحالية تكمن في إعادة تعبئة القوات العسكرية والأمنية، مشيرا إلى أن الإجراءات اللازمة لتحقيق هذا الهدف يجري اتخاذها الآن.

وتعهد غني بأنه "لن يسمح بأن تجلب الحرب المفروضة على الأفغان المزيد من الوفيات وخسارة الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنوات الـ20 الأخيرة وتدمير الممتلكات العامة واستمرار عدم الاستقرار".

وخاطب غني المواطنين بالقول: "أعرف أنكم قلقون من واقعكم ومستقبلكم لكنني أؤكد لكم أنني كرئيسكم أركز على تفادي المزيد من عدم الاستقرار والعنف وتشريد مواطنين".

وأشار الرئيس إلى أنه شرع بغية تحقيق هذا الهدف في إجراء مشاورات واسعة النطاق داخل وخارج الحكومة ومع القيادات السياسية والشركاء الدوليين، متعهدا بالكشف عن نتائج هذه المشاورات للرأي العام قريبا.

ويأتي ذلك على خلفية سقوط أكثر من نصف مراكز الولايات الأفغانية في قبضة "طالبان" خلال الأيام الأخيرة واستمرار تقدم الحركة نحو العاصمة كابل.

المصدر: "طلوع نيوز"