وسائل إعلام: طالبان سيطرت على 90% من أفغانستان

أكدت وسائل إعلام إيرانية أن حركة طالبان الأفغانية باتت تسيطر على 90% من أراضي أفغانستان.

وذكرت قناة "IRIB" الإيرانية التلفزيونية: "طالبان تسيطر على 90% من أراضي أفغانستان.. ودخل أنصار الحركة مدينة مزار الشريف واستولوا على سجن المدينة، فقط العاصمة كابل والأقاليم المجاورة تحت سيطرة الحكومة الأفغانية".

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" نقلا عن برلماني أفغاني بأن "طالبان استولت على مزار شريف، وسط مقاطعة بلخ وأكبر مدينة في شمال البلاد، إضافة إلى ذلك، احتلت الحركة المراكز الإدارية لمحافظتي لغمان ودايكوندي دون مقاومة".

وأشارت إلى أن "كابل وجلال آباد مركز إقليم ننجرهار الشرقي على الحدود مع باكستان، لا تزالان تحت سيطرة الحكومية"، فيما باقي المناطق سقطت أمام طالبان.

المصدر: "نوفوستي"