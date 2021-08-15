"طالبان" تسيطر على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين أفغان أن حركة "طالبان" سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال صباح الأحد، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

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وقال مسؤول أفغاني مقيم في جلال آباد "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي لأن الحاكم استسلم لطالبان". "السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

كما أكد مسؤول أمني غربي سقوط المدينة، وهي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة كابل.

وقال مسؤول أمني آخر في المدينة إن "طالبان" وافقت على منح ممر آمن لمسؤولي الحكومة وقوات الأمن أثناء مغادرتهم جلال آباد.

وأضاف أن قرار الاستسلام اتخذ لتفادي "سقوط ضحايا ودمار".

وأدى استيلاء مقاتلي "طالبان" على جلال آباد إلى محاصرتهم العاصمة كابل عمليا.

وبعد سقوط مدينة مزار شريف شمالي أفغانستان في أيدي "طالبان" أمس السبت، أشارت بعض التقارير إلى أن الحركة باتت تسيطر على 90% من البلاد.

المصدر: رويترز