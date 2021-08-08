رفع السرية عن وثائق تتضمن أدلة على تحضيرات اليابان للحرب مع الاتحاد السوفيتي

للمرة الأولى رفع جهاز الأمن الفدرالي الروسي السرية عن وثائق تدل على تحضيرات الجيش الياباني لشن حرب ضد الاتحاد السوفيتي، وكشفت أن الإجراءات اليابانية هذه تم اتخاذها عام 1938.

ومن بين المواد الأرشيفية التي تم رفع السرية عنها، الأمر رقم 70 لوحدات الجيش الثالث الياباني بتاريخ 9 أغسطس 1938، والذي صدر أثناء الصراع العسكري السوفيتي الياباني بالقرب من بحيرة خاسان.

وتم تأكيد البيانات الخاصة بإصدار أمر بإجراء مناورات من خلال استجواب آخر قائد أعلى لجيش كوانتونغ (جيش ياباني مؤلف من مجموعة جيوش ضمن الجيش الإمبراطوري الياباني في بداية القرن العشرين)، أوتوزو يامادا، الذي جرى استجوابه في ديسمبر 1949 في مجرى الاستعدادات لمحاكمة خاباروفسك لمجرمي الحرب اليابانيين.

ووفقا للبروتوكول، اعترف أوتوزو يامادا أنه في يناير 1938 "أعطى أمرا لوحدات الجيش الثالث للاستعداد القتالي للدخول في حرب ضد الاتحاد السوفيتي".

وجاء في الأمر رقم 70 أن "قوات جيش كوانتونغ، من أجل تعزيز استعدادها للحرب ضد الاتحاد السوفيتي، تقدمت بجزء من قواتها للتركز في منطقة الحدود الشرقية".

وبأمر من قائد الجيش الثالث قدمت الفرقة السابعة، مفارز المدفعية الميدانية 11 و 12، و8، بالإضافة إلى ذلك، تم نشر فوج الطيران الحادي عشر، كما تم نشر السرب الأول من فوج الطيران السادس عشر في منطقة تايبينغلين.

وكانت مهمتهم "تغطية نقل الفرقتين اليابانيتين الثانية والسابعة (نحو حدود الاتحاد السوفيتي)، وإسقاط طائرات العدو التي تمنع ذلك".

المصدر: نوفوستي