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إيطاليا.. رحلة تجريبية لقارب على شكل كمان تكريما لذكرى ضحايا كورونا

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إيطاليا.. رحلة تجريبية لقارب على شكل كمان تكريما لذكرى ضحايا كورونا
Reuters MS/SY
قارب على شكل كمان في إيطاليا
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أبحر قارب ضخم على شكل آلة الكمان الموسيقية يوم الجمعة في رحلة تجريبية بمدينة البندقية في إيطاليا، بعد إنشائه تكريما لذكرى الضحايا الذين لاقوا حتفهم في جائحة فيروس كورونا.

وصنع القارب، الذي أُطلق عليه اسم "كمان نوح"، الفنان ليفيو دي مارشي بالتعاون مع اتحاد تنمية البندقية.

وابتدع الفنان، المعروف باسم نجار البندقية، عددا كبيرا من المنحوتات العائمة بما في ذلك سيارة فيراري صنعها من الخشب.

ويبلغ طول القارب 12 مترا وسيحمل في نهاية الأمر فرقة لعزف الموسيقى أثناء الإبحار في القناة الكبرى بالمدينة.

المصدر: "رويترز"

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