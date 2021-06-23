محمود عباس: مخطط التخريب ضد المنشآت النووية في إيران لم يسفر عن أي خسائر

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية الإيرانية محمود عباس زاده مشكيني، أن المخطط التخريبي ضد المنشآت النووية لم يسفر عن وقوع أي خسائر مالية أو بشرية.

وقال النائب عن أهالي مشكين شهر (شمال غرب) عباس زاده مشكيني، في تصريح صحفي يوم الأربعاء، إنه ووفقا للمعلومات والدراسة المنجزة حول الموضوع كشفت أن هذا المخطط يهدف لإحداث التخريب

وتابع قائلا: "من حسن الحظ لم يسفر عن أية نتائج بالنظر إلى شبكات الدفاع المدني التي تم تركيبها في جميع المنشآت الإستراتيجية في البلاد حيث لم تسفر عن أي خسارة سواء مالية أو بشرية".

ولفت إلى أن الأجهزة المعنية بدأت بدراسة منشأ هذا المخطط وسيتم إطلاع الشعب على التفاصيل إذا اقتضت الضرورة.

وصرح عباس زاده مشكيني بأن سبب هذه الأعمال التخريبية يعود إلى سخط الأعداء، حيث خططوا للثأر من الشعب الاإراني على خلفية مشاركته الواسعة في الانتخابات وكذلك الانتصارات التي حققتها جبهة المقاومة في الآونة الاخيرة وبالتالي فإن مثل هذه النشاطات العدائية لن تجديهم نفعا.

وأشار النائب إلى أن ما رددته بعض وسائل الإعلام بهذا الصدد ليست سوى تصورات.

المصدر: وكالة "فارس" الإيرانية