انطلاق المشاورات السياسية بين مصر وتركيا في القاهرة

انطلقت اليوم الأربعاء، المشاورات السياسية بين مصر وتركيا، برئاسة السفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية المصري، ونظيره التركي، السفير سادات أونال، بمقر الخارجية المصرية بالقاهرة.

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Now.. the political consultations between #Egypt & #Turkey begins, chaired by Ambassador #Hamdi_Sanad_Loza Deputy Minister of Foreign Affairs & his Turkish counterpart Ambassador #Sadat_Önal at the Ministry of Foreign Affairs headquarters in Cairo 🇪🇬🇹🇷@MFATurkey@MFATurkeyArabicpic.twitter.com/nDX5UhUmu5 — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) May 5, 2021

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أشارت إلى أن مشاورات سياسية بين مصر وتركيا ستعقد اعتبارا من اليوم، وأن هذه المشاورات "قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي".

وجاء في بيان للخارجية المصرية أن "المشاورات السياسية بين مصر وتركيا ستعقد في الفترة من 5 إلى 6 مايو 2021 في القاهرة".

وأضاف البيان أن "المناقشات الاستكشافية ستركز على الخطوات الضرورية التي قد تؤدي إلى تطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي".

وفي شهر فبراير الماضي، أعلنت تركيا استئناف اتصالاتها الدبلوماسية مع مصر، كما وجهت لوسائل الإعلام المصرية المعارضة العاملة في الأراضي التركية بتخفيف النبرة تجاه السلطات في القاهرة.

المصدر: RT