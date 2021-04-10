المستشار النمساوي: المفاوضات مع روسيا بشأن اقتناء "سبوتنيك V" اختتمت فعليا

أعلن المستشار النمساوي سيباستيان كورتس، أن المفاوضات بين فيينا وموسكو بشأن إمكانية اقتناء لقاح "سبوتنيك V" الروسي اختتمت فعليا.

وصرح كورتس اليوم السبت بأن اقتناء مليون جرعة من اللقاح الروسي كان سيعطي زخما إضافية لحملة التطعيم ضد الفيروس التاجي في بلده، مضيفا: "التفاوض على العقد وصل إلى النهاية فعليا وهذا يعني أن اقتناءه من قبل النمسا بات ممكننا".

وكان مكتب كورتس قد كشف أواخر مارس، أن فيينا بموجب الصفقة المحتملة تنوي اقتناء مليون جرعة من "سبوتنيك V" سيتم تصديرها على ثلاث دفعات، أي 300 ألف جرعة في أبريل و500 ألف في مايو و200 ألف في يونيو.

وسبق أن عقد المستشار النمساوي أوائل مارس اجتماعا مع رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف، حيث أكد اهتمام فيينا ليس فقط باقتناء "سبوتنيك V" بل وإنتاجه في أراضيها.

وأعرب كورتس سابقا عن دعمه لاقتناء "سبوتنيك V" ورجح إمكانية اعتماد اللقاح على المستوى الوطني، في حال تعرقل عملية تسجيله من قبل وكالة الأدوية الأوروبية.

وانتقد كورتس بشدة آلية توزيع اللقاحات ضد كورونا داخل الاتحاد الأوروبي.

وانطلقت حملة التطعيم ضد كورونا في النمسا في ديسمبر العام الماضي باستخدام اللقاح الذي طورته شركتا "فايزر" و"بيونتيك" ولقاحي شركتي "موديرنا" و"أسترازينيكا".

المصدر: تاس + نوفوستي