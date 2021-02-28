كليتشدار أوغلو : يمكن القبول بتعديل الدستور شرط الحفاظ على المواد الأربع الأولى

قال زعيم حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كليتشدار أوغلو، إن تركيا بحاجة إلى إنهاء حالة الاستقطاب وإقرار نظام برلماني قوي قبل الحديث عن تغيير الدستور.

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وتعليقا على إطلاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حملة لتعديل الدستور، قال كليتشدار أوغلو إنه يجب أولا ضمان أن تظل المواد الأربع الأولى من الدستور كما هي، في إشارة إلى مبدأ علمانية الدولة.

وشدد على أنه يجب البدء بإنهاء حالة الاستقطاب في البلاد، وقال إن هناك حاجة قبل كل شيء إلى إيجاد المناخ السياسي الصحيح، والتفاهم السياسي الذي يتوافق مع الدستور الحالي.

واشترط كليتشدار أوغلو للموافقة على النقاش حول تغيير الدستور، إقرار نظام برلماني معزز لاستعادة المؤسسات القضائية وحماية حقوق الإنسان في تركيا، قائلا في إشارة إلى إخضاع القضاء لسلطة الرئيس: "كما جرف نظام المحاكم ما تبقى من بقايا القانون والديمقراطية.. كانت آليات التوازن والتحكم مشلولة تماما. نحن بحاجة إلى نظام برلماني قوي".

ويسعى الرئيس التركي، بموافقة حزب الحركة القومية، شريكه بالتحالف الحاكم، إلى إجراء تعديل دستوري جديد، قائلا "إن الوقت حان في تركيا، لصياغة دستور جديد في البلاد".

المصدر: صحيفة زمان