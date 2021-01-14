 
مباشر

جامعة "هوبكينز": عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة يتجاوز الـ 23 مليون حالة

أخبار العالم

جامعة
Reuters LUCY NICHOLSON
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pjv4

أظهرت بيانات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة تجاوز الـ 23 مليون حالة.

وأشارت بيانات الجامعة إلى أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 23 مليونا و29 ألفا و450 حالة، وحصيلة الضحايا 383 ألفا و939 شخصا.

إقرأ المزيد
منظمة الصحة العالمية : أكثر من 90 مليون إصابة بفيروس كورونا عبر العالم
منظمة الصحة العالمية : أكثر من 90 مليون إصابة بفيروس كورونا عبر العالم

تجدر الإشارة إلى أن جامعة جونز هوبكينز تتابع البيانات التي تنشرها السلطات المحلية والفدرالية في الولايات المتحدة، إضافة إلى تقارير وسائل الإعلام والمصادر المفتوحة للبيانات.

وتحتل الولايات المتحدة المركز الأول عالميا من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا منذ فترة طويلة.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا