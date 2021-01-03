كوريا الجنوبية.. الحزب الحاكم يحدد شرطا لعفو رئاسي عن رئيسين سابقين للبلاد

اشترطت قيادة الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية ألا يعفو رئيس البلاد مون جيه – إن عن سابقيه المحافظين المسجونين بتهم فساد وسوء استغلال النفوذ إلا إذا عبرا عن ندمهما.

ووضعت قيادة الحزب الحاكم، على لسان المتحدث باسم هذه التشكيلة السياسية تشوي إن – هو، هذا الشرط في أعقاب دعوات إلى العفو عنهما حيث قال لي ناك – يون زعيم الحزب الديمقراطي الجمعة إنه سيطلب من الرئيس الحالي أن يصدر عفوا رئاسيا عن كل من الرئيسة السابقة بارك كون – هيه والرئيس السابق لي ميونغ – باك.

وقال تشوي "اتفقنا على أن الإجماع العام وندم الأفراد المعنيين ضروريان في هذه المسألة". وعبر تشوي عن تفهمه لتصريحات لي ناك – يون الداعية إلى إصدار العفو معتبرا إياها نابعة من حرصه و"أمله الحقيقي في توحيد البلاد".

وكان لي ناك – يون قد قال يوم الجمعة إن "الأولوية القصوى هي التغلب على الأزمة الوطنية التي تسبب فيها فيروس كورونا وإعادة إحياء الاقتصاد، ومن أجل تحقيق هذا، نحتاج قوة أمة موحدة" وإن "سياستنا يجب أن تتجاوز الحزبية التي يحددها العداء والصراع ويجب أن تصبح شيئا تستند عليه الوحدة الوطنية".

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يقضي لي ميونغ – باك، رئيس كوريا الجنوبية بين عامي 2008 و2013 عقوبة 17 سنة سجنا بتهم فساد، فيما عوقبت قبل بضعة أشهر خليفته بارك كون – هيه بالسجن لمدة 20 سنة بتهم فساد وسوء استغلال السلطة.

المصدر: وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء