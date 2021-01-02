السيناتور الأمريكي كروز ينضم إلى الكتلة الجمهورية المعارضة لفوز بايدن

أعلن السيناتور الأمريكي تيد كروز عن انضمامه إلى الكتلة المؤلفة من نحو عشرة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ، والمعارضة لفوز الرئيس المنتخب جو بايدن.

وفي بيان مشترك للمشرعين الجمهوريين أكدوا أنهم "سيثيرون اعتراضات يوم 6 يناير على فوز بايدن".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طالب في 27 ديسمبر المنصرم أعضاء الكونغرس الجمهوريين بـ"التصعيد والنضال" من أجل الرئاسة، مؤكدا أن مكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة العدل لم يقوما بعملهما المتعلق بالانتخابات.

المصدر: "رويترز" + RT