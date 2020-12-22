أوكرانيا.. تظاهر أصحاب الأعمال الحرة احتجاجا على قيود كورونا

نظم أصحاب الأعمال الحرة مساء اليوم الثلاثاء مسيرة جديدة في شوارع العاصمة الأوكرانية كييف، احتجاجا على القيود المفروضة في ظل جائحة كورونا.

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وبعد تجمع في "ميدان الاستقلال" وسط المدينة بدأ المحتجون مسيرتهم عبر شوارع كييف المركزية، مرورا بقصر الحكومة ومقر البرلمان ثم حاولوا الاقتراب من مقر رئاسة الدولة، لكن الشرطة منعتهم.

ومنذ 15 ديسمبر يجرى أصحاب الأعمال الحرة حملة احتجاج مفتوحة وسط العاصمة، رفضا لقرار الإغلاق الصحي المعلن للفترة بين 8 و24 يناير المقبل، وتمديد الحجر الصحي وحالة الطوارئ في البلاد من أواخر العام الجاري حتى 28 فبراير القادم.

والأسبوع الماضي أسفرت محاولة المتظاهرين الاعتصام في "ميدان الاستقلال" عن اشتباكات مع عناصر الشرطة الذين استخدموا الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

وخلفت المواجهات نحو 40 مصابا في صفوف الشرطة وفقا لوزارة الداخلية.

المصدر: نوفوستي