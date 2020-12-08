 
مباشر

دبلن ترحب باتفاقية بروتوكول شمال إيرلندا

أخبار العالم

دبلن ترحب باتفاقية بروتوكول شمال إيرلندا
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pbet

رحبت الحكومة الإيرلندية بالاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن كيفية تنفيذ بروتوكول إيرلندا الشمالية لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

إقرأ المزيد
جونسون: المواقف بين لندن والاتحاد الأوروبي بشأن
جونسون: المواقف بين لندن والاتحاد الأوروبي بشأن "ما بعد بريكست" لا تزال متباعدة جدا

وتمت الموافقة على البروتوكول كجزء من اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي لمنع "الحدود الصعبة" بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا في الاتحاد الأوروبي، مما يبقي المنطقة التي تديرها بريطانيا، في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي والسوق الموحدة للبضائع بعد 31 ديسمبر عندما تغادر المملكة المتحدة بالكامل الاتحاد.

وقال سيمون كوفيني على "تويتر": "تقدم جيد! سيوفر أخيرا بعض اليقين بشأن تنفيذ بروتوكول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إيرلندا الشمالية. وقد تم الاتفاق على التعاون العملي والمرونة لجعله قابلا للإدارة قدر الإمكان للأفراد والشركات".

المصدر: رويترز 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا