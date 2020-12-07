قناة: المعارضة تفوز بالانتخابات في رومانيا بعد فرز 95٪ من الاستمارات

قالت قناة Digi 24 التلفزيونية اليوم، إن الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض، فاز بالانتخابات البرلمانية في رومانيا بنسبة 29.8٪ من الأصوات بعد فرز 95٪ من الاستمارات الانتخابية.

ونقلت القناة، معطيات لجنة الانتخابات المركزية في رومانيا، أن الحزب الوطني الليبرالي، الذي يرأس حكومة الأقلية الحالية، حصل على 25.11٪ من الأصوات.

ودخل البرلمان كذلك، تحالف "الاتحاد من أجل إنقاذ رومانيا - حزب الحرية والوحدة والتضامن"، الذي حصل على 14.5٪ من الأصوات. كما دخل البرلمان وتخطى حاجز 5٪، التحالف في سبيل وحدة الرومانيين (8.7٪)، والاتحاد الديمقراطي للهنغاريين في رومانيا - 6٪.

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ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، بلغ متوسط ​​الإقبال في البلاد بحلول الساعة 21:00 (22:00 بتوقيت موسكو) من يوم الأحد، 31.8 ٪، أي فقط ما يقرب من 5.8 مليون من أكثر من 18 مليون روماني تم تسجيلهم في السجلات الانتخابية، مارسوا حقهم في التصويت.

المصدر: تاس