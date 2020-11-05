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نتنياهو يلتقى وزير خارجية مالاوي لتعزيز التعاون بين البلدين

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نتنياهو يلتقى وزير خارجية مالاوي لتعزيز التعاون بين البلدين
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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استقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الخارجية المالاوي أيزنهاور مكاكا بعد قرار دولته نقل سفارتها إلى القدس.

وذكر حساب نتنياهو على موقع "تويتر" أن "رئيس الوزراء استقبل وزير الخارجية المالاوي مكاكا بعد قرار دولته نقل سفارتها إلى القدس وأشاد بالصداقة بين البلدين".

كما دعا إلى تعزيز التعاون بينهما في العديد من المجالات، وقال إنه يتطلع إلى استضافة الرئيس المالاوي في القدس، عاصمتنا الأبدية منذ أيام الملك داوود".

وأعلن وزير خارجية مالاوي أيزنهاور ماكاكا، خلال لقاء مع نظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، يوم الثلاثاء، عن افتتاح أول سفارة إفريقية في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء الثلاثاء، بأن مالاوي ستفتح سفارة في القدس لتصبح الدولة الإفريقية الأولى التي تفتتح سفارة لها في المدينة المحتلة بدلا من تل أبيب.

وأشارت إلى أن مالاوي ستصبح الدولة الثالثة عالميا بعد كل من الولايات المتحدة وغواتيمالا التي تفتتح سفارة في القدس.

المصدر: RT+ "سبوتنيك"

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