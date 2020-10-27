تركيا: نمتلك القوة والخبرة للرد على مساعي فرض الأمر الواقع شرقي المتوسط

أكد الناطق باسم حزب "العدالة والتنمية" التركي عمر جليك، أن بلاده تمتلك القوة والخبرة والعزيمة اللازمة للرد المناسب على الأطراف الساعية إلى فرض الأمر الواقع شرقي المتوسط.

وقال في مؤتمر صحفي عقده في مقر الحزب بالعاصمة أنقرة، إن "تركيا لن تسمح باستغلال اليونان للمفاوضات من أجل فرض أمر واقع شرقي المتوسط".

وأضاف: "باب التفاوض مع اليونان مفتوح دائما، في حال تخلت عن محاولات فرض الأمر الواقع".

وأوضح أن سفينة "أوروتش رئيس" للتنقيب تجري أنشطة المسح السيزمي في الفترة بين 25 أكتوبر ولغاية 4 نوفمبر المقبل، على بعد 440 كم من السواحل اليونانية، و130 كم من السواحل التركية.

وشدد جليك، على أن "أنقرة تهدف من خلال أنشطة التنقيب في شرق المتوسط، إلى حماية مصالحها وحقوق شمال قبرص التركية".

المصدر: "الأناضول"