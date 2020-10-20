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البرازيل تسجل 23227 إصابة و661 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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البرازيل تسجل 23227 إصابة و661 وفاة جديدة بفيروس كورونا
Reuters AMANDA PEROBELLI
موظفو مكتب جنازة بنقلون تابوتا فيه جثمان شخص متوف بفيروس كورونا في مدينة ساو باولو البرازيلية.
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، مساء يوم الثلاثاء، تسجيلها 23227 إصابة و661 وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، ما يمثل ارتفاعا لكلا المؤشرين.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية، في إحصائية يومية، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 23227، ليصل العدد الإجمالي إلى نحو 5.3 مليون حالة.

وتأتي هذه الحصيلة بعد أن سجلت البرازيل يوم 16 أكتوبر 30914 إصابة، وفي 17 أكتوبر 24062، وفي 18 أكتوبر 10982، وفي 19 أكتوبر 15383.

كما ذكرت وزارة الصحة البرازيلية أنها رصدت 661 وفاة جديدة جراء فيروس كورونا خلال اليوم الماضي، لتصل حصيلة ضحايا الجائحة في البلاد إلى مستوى 154837 حالة.

وسبق أن بلغ عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في البرازيل يوم 16 أكتوبر 754 حالة، وفي 17 أكتوبر 461، وفي 18 أكتوبر 230، وفي 19 أكتوبر 271.

وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

المصدر: وكالات

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