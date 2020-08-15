تقرير: إدارة ترامب تمنح الشركات المتعاقدة مع البنتاغون إعفاء مؤقتا من الحظر على "هواوي"

أفاد موقع Defense News بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منحت الشركات المتعاقدة مع وزارة الدفاع إعفاء مؤقتا من القيود المفروضة على التعامل شركة "هواوي" الصينية.

ونقل الموقع عن مذكرة أصدرها مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية جون راتكليف إلى وزارة الدفاع أن قرار الإعفاء الذي يسري من 13 أغسطس وحتى 30 سبتمبر القادم يسمح للبنتاغون بالتعامل مع الشركات التي تستخدم معدات الاتصال المنتجة من قبل "هواوي" وأربع شركات صينية أخرى مدرجة على القائمة السوداء الأمريكية.

وحسب التقرير، يتعين خلال الفترة المذكورة على الشركات المتعاقدة مع البنتاغون المتأثرة بفعل جائحة فيروس كورونا المستجد إيجاد مصادر بديلة لإمدادات التكنولوجيات والتخلي عن الصادرات الصينية.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد الخلافات بين واشنطن وبكين بشأن مسائل أمنية وسياسية واقتصادية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى جائحة كورونا.

وأعربت إدارة ترامب مرارا وتكرارا عن قناعتها بأن الشركات الصينية العملاقة وعلى رأسها "هواوي" تشكل خطرا على أمن الولايات المتحدة القومي.

المصدر: Defense News