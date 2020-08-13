 
مباشر
عاجل
وزيرة التجارة التركية: وقعنا مع ليبيا تفاهمات اقتصادية وتجارية مهمة للغاية

FBI يفتح تحقيقا بإطلاق نار على مروحية عسكرية وإصابة طيارها في فيرجينيا الأمريكية

أخبار العالم

FBI يفتح تحقيقا بإطلاق نار على مروحية عسكرية وإصابة طيارها في فيرجينيا الأمريكية
Reuters Denis Poroy
مروحية أمريكية، صور تعبيرية من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oilk

هبطت مروحية تابعة للقوات الجوية الأمريكية اضطراريا في ولاية فيرجينيا بعد تعرضها لإطلاق نار، ما أدى إلى إصابة أحد طياريها، فيما فتح الـFBI تحقيقا بالأمر.

إقرأ المزيد
صحيفة: الكونغرس عرقل بيع الأسلحة لتركيا بسبب شرائها
صحيفة: الكونغرس عرقل بيع الأسلحة لتركيا بسبب شرائها "إس-400"

وقالت القوات الجوية الأمريكية في بيان، إن "الطائرة من طراز "UH-1N" كانت تحلق على بعد 10 أميال شمال غرب مدينة ماناساس بولاية فيرجينيا، في مهمة تدريب روتينية على ارتفاع 1000 قدم عندما وقع الحادث.

وأشارت النتائج الأولية، إلى أن المروحية أصيبت برصاصة أسفرت عن إصابة طفيفة لأحد أفراد الطاقم، وإلحاق أضرار بالطائرة.

وقال مسؤول في القوات الجوية إن الطائرة هبطت بسلام في مطار ماناساس الإقليمي غربي واشنطن العاصمة، وتم نقل الطيارين إلى المستشفى حيث عولجوا وغادروا.

ولفتت قناة "CNN" إلى أن الحادث الآن قيد التحقيق من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي والقوات الجوية. فيما قال مسؤول إنه سيتم فحص الطائرة عن كثب بحثا عن أضرار أخرى.

المصدر: CNN

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا