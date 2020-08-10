واشنطن: الانتخابات في بيلاروس لم تكن حرة ولا نزيهة

اعتبرت واشنطن أن الانتخابات الرئاسية التي جرت في بيلاروس "غير حرة وغير نزيهة".

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان له، يوم الاثنين، إن "الولايات المتحدة قلقة إزاء الانتخابات الرئاسية في بيلاروس، التي لم تكن حرة ولا نزيهة".

واتهمت واشنطن السلطات البيلاروسية بفرض قيود على مشاركة المرشحين، وعدم السماح بحضور المراقبين المحليين المستقلين وترهيب المرشحين عن المعارضة وتوقيف المحتجين السلميين والصحفيين.

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من جهتها، دعت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كايلي ماكيناني، السلطات البيلاروسية إلى "احترام الحق في التظاهر السلمي والامتناع عن استخدام القوة".

يذكر أن اللجنة المركزية للانتخابات أعلنت عن فوز الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو في انتخابات الرئاسة التي جرت يوم الأحد 9 أغسطس بحصوله على نحو 80%، حسب النتائج الأولية.

ولم تعترف المعارضة بنتائج الانتخابات. وتشهد المدن البيلاروسية احتجاجات منذ مساء الأحد. وتقوم الشرطة بتفريق المظاهرات وتوقيف المشاركين فيها.

المصدر: وكالات