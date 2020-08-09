باريس تفرض وضع كمامة في المناطق المزدحمة مع تزايد حالات الإصابة بكورونا

فرضت السلطات الفرنسية إجراءات جديدة للحد من ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وأصبح لزاما على سكان باريس والسائحين الذين يتجولون على امتداد ضفاف نهر السين أو يرتادون الأسواق المفتوحة في العاصمة الفرنسية وضع كمامة ابتداء من يوم الاثنين.

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ويسري هذا الأمر على كل من يبلغ عمره 11 عاما فأكثر ويشمل المناطق المفتوحة المزدحمة في العاصمة الفرنسية على الرغم من أن الأمر لم يشمل المواقع السياحية مثل برج إيفل وقوس النصر وشارع الشانزليزيه.

وجعلت فرنسا وضع الكمامات إجباريا في المناطق العامة المغلقة مثل المتاجر والبنوك منذ 21 يوليو، وتنضم باريس إلى قائمة متزايدة من المدن التي تأمر الناس بوضع كمامات في المناطق المفتوحة المزدحمة مثل تولوز وليل وبياريتز.

وسيتم تغريم من يخرق هذا الأمر بـ 135 يورو، وتزيد العقوبة إلى السجن ستة أشهر بالنسبة لأي شخص يخرق الأمر أكثر من ثلاث مرات خلال شهر، وسيسري هذا الأمر شهرا واحدا.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا بـ 2288 شخصا يوم الجمعة وهو رقم مرتفع جديد خلال فترة ما بعد العزل العام، كما أن بيانات أظهرت أن الفيروس بدأ ينتشر على نطاق أوسع في باريس والضواحي الفقيرة منذ منتصف يوليو.

المصدر: رويترز