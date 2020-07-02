كولومبيا.. إصابات كورونا تتجاوز عتبة الـ 100 ألف حالة

أكدت وزارة الصحة الكولومبية تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد عتبة الـ 100 ألف حالة.

وسجلت الصحة الكولومبية يوم الأربعاء أكبر حصيلة يومية لإصابات كورونا بلغت 4163 حالة، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 102 ألف و9 حالات، منها 54941 حالة نشطة في الوقت الحالي.

وبلغت حصيلة وفيات كورونا في كولومبيا نحو 3470 حالة.

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وكانت عمدة العاصمة الكولومبية بوغوتا، كلاوديا لوبيز، قد حذرت نهاية الأسبوع الماضي من تشديد إجراءات الإغلاق في المدينة، مشيرة إلى أن نسبة تشغيل أجهزة التنفس الاصطناعي في المستشفيات وصلت إلى 70% من القدرة الاستيعابية المتوفرة، لكنها تراجعت عن تشديد الإجراءات بعد حصول المتشفيات على مئات الأجهزة الجديدة من الحكومة.

يذكر أن إجراءات فرضت في كولومبيا منذ مارس الماضي، ومن المقرر أن تبقى قائمة حتى 15 يوليو على الأقل.

تجدر الإشارة إلى أن كولومبيا سجلت أقل نسبة إصابات لكل مليون من السكان، بالمقارنة مع العديد من دول الجوار مثل البرازيل وتشيلي وبيرو وبنما.

المصدر: رويترز