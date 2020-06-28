كولومليا.. حصيلة يومية غير مسبوقة في إصابات كورونا

سجلت كولومبيا 4149 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد عبر البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية، وهي حصيلة يومية لم تعهدها كولومبيا منذ بداية الجائحة.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الكولومبية، اليوم السبت، أن إجمالي عدد الإصابات بكورونا ارتفع إلى 88591، فيما بلغ عدد الوفيات 2939 حالة، بعد تسجيل 128 وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

أما عدد حالات التعافي من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، فبلغ 36273، إثر شفاء 1336 حالة منذ يوم الجمعة.

وجرى تسجيل الحالة الأولى للإصابة بالفيروس في كولومبيا في 6 مارس الماضي. وفي 17 مارس، أعلن الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 30 يوما بسبب الجائحة، ثم علقت السلطات استقبال رحلات الطيران القادمة من دول أخرى، ضمن إجراءات الحد من انتشار الفيروس. وجرى فرض الحجر الصحي العام منذ 24 مارس حتى 13 أبريل، وتم تمديده لاحقا حتى 15 يوليو.

المصدر: تاس