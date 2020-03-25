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إيران تكشف عن معلومات جديدة حول مصدر انتشار فيروس "كورونا"

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إيران تكشف عن معلومات جديدة حول مصدر انتشار فيروس
Reuters AS/ELO
دفن المصابين بكورونا في إيران
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قالت وزارة الصحة الإيرانية إن لديها معلومات جديدة تشير إلى أن محافظة جيلان قد تكون بؤرة جديدة لفيروس كورونا بعد أن قدم إليها مواطنون من مدينة ووهان الصينية قبل فرض الحجر الصحي.

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وأشار نائب وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، إلى أن المعلومات الأولية الجديدة تفيد بأن "محافظة جيلان، بالإضافة إلى مدينة قم، قد تكون بؤرة جديدة للفيروس، حيث عاد إليها عدد من المواطنين من مدينة ووهان الصينية قبل فرض حجر صحي عليها".

وأضاف أن "تحقيقاتنا لا تزال أولية، ونحن نعمل على جمع مزيد من المعلومات لإعلان النتائج النهائية".

وحتى صباح الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 423 ألف شخص بالعالم، توفي منهم ما يزيد على 18 ألفا، فيما تعافى أكثر من 109 آلاف.

وأجبر انتشار الفيروس دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وفرض حظر التجول، وتعطيل الدراسة، وإلغاء فعاليات عديدة، ومنع التجمعات العامة، وإغلاق المساجد والكنائس.

المصدر: RT + وكالات

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