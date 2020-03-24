 
مباشر

توقعات سوداوية من صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط ووسط آسيا في ظل وباء "كورونا"

مال وأعمال

توقعات سوداوية من صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط ووسط آسيا في ظل وباء
Reuters Yuri Gripas
صندوق النقد الدولي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ni7r

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، أن عشرات الدول في الشرق الأوسط ومن وسط آسيا تواصلت مع الصندوق، طلبا للدعم المالي لمواجهة تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد.

وقال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزعور، إن "التحدي سيكون مروعا بشكل خاص للدول الهشة والممزقة مثل العراق، والسودان، واليمن".

وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق أن يكون لوباء كورونا "كوفيد-19" أثر شديد على الاقتصاد العالمي.

وقال رئيس قسم سياسة ومراجعة الاستراتيجية بصندوق النقد الدولي، مارتن مويلايزن، الأسبوع الماضي، إن الهدف الرئيس للحكومات ينبغي أن يتمثل في الحد من انتشار الفيروس بطريقة تبث الثقة في أن الصدمة الاقتصادية ستكون مؤقتة.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا