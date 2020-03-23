كورونا.. تسجيل 23 وفاة و266 إصابة في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء تفشي فيروس كورونا إلى 23 والإصابات إلى 266 في عموم العراق.

وكشف بيان للوزارة أنه "تم تشخيص 33 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العراق"، مبينا أن "7 حالات جديدة اكتشفت في بغداد، و2 في النجف، و12 حالة في السليمانية، و10 حالات في أربيل، بينما كانت لمحافظتي البصرة ونينوى حالة لكل منهما".

وأضاف "تم تسجيل ثلاث وفيات جديدة، اثنتان في بغداد وواحدة في ديالى، فيما تماثل خمسة مصابين إلى الشفاء التام".

وشددت وزارة الصحة العراقية على ضرورة "الالتزام بتوجيهاتها وتطبيق قرارات لجنة الأمر الديواني رقم 55 لسنة 2020"، ودعت "الجهات المعنية كافة بمتابعة تنفيذ القرارات ومحاسبة المخالفين".

المصدر: RT