"رويترز": واشنطن ترجئ قمة لزعماء "آسيان" بسبب كورونا

ذكرت وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة تعتزم تأجيل اجتماع لزعماء دول جنوب شرق آسيا "آسيان" كان من المقرر أن تستضيفه في 14 مارس، وذلك في ظل مخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا.

ونقلت الوكالة ذلك عن مسؤولين أمريكيين مطلعين أمس الجمعة، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية لم ترد حتى الآن على طلب للتعليق.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وجه دعوة لزعماء الرابطة المؤلفة من عشر دول، للاجتماع في مدينة لاس فيغاس، بعدما غاب عن قمة الرابطة التي عقدت في بانكوك في نوفمبر الماضي.

المصدر: "رويترز"