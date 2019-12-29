ترامب يعيد نشر تغريدة تتهم أوباما بـ"طرد المسيح" من الولايات المتحدة

أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر تغريدة تحمل سلفه باراك أوباما المسؤولية عن "طرد" السيد المسيح من الولايات المتحدة.

وأعرب كاتب التغريدة التي أعاد نشرها الرئيس الأمريكي أمس السبت على حسابه في "تويتر" عن قناعته بأن "ترامب أرسلته السماء لإنقاذ وحماية أكثر دولة كرامة وخيرا وازدهارا في التاريخ".

وتصطحب هذه التغريدة صورة لرجل طويل الشعر وهو يمشي في طريق بحقيبتين، ويبدو أنه المسيح، مع عبارة: "أوباما طردني وترامب دعاني إلى العودة".

وعلق ترامب على هذه التغريدة بالقول: "شكرا لك".

وليست هذه أول فرضية بشأن "المصدر الإلهي" لحكم رئيس الولايات المتحدة الحالي، وسبق أن أبدى وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قناعته بأن الرب أوفد ترامب إلى الأرض لـ"حماية إسرائيل من إيران".

المصدر: RT