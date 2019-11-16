التشيك.. آلاف المتظاهرين يطالبون رئيس الوزراء بالاختيار بين منصبه وملياراته

خرج مئات الآلاف من مواطني التشيك في إحدى أكبر المظاهرات المعارضة في تاريخ البلاد، مطالبين رئيس الوزراء الملياردير، أندريه بابيتش، "بالتخلي عن مشاريعه الربحية أو ترك منصبه".

وأكدت الشرطة التشيكية أن نحو 200 ألف شخص يشاركون، اليوم السبت، في المظاهرة التي تجري في متنزه ليتنا وسط العاصمة براغ، غير أن توافد المحتجين لا يزال مستمرا من مختلف أنحاء البلاد.

واتهم المتظاهرون بابيتش بتضارب المصالح، مشترطين تخلي رئيس الوزراء عن شركته Agrofert ووسائل الإعلام التابعة له لبقائه في منصبه.

وكان نحو 280 ألف شخص قد شاركوا في مظاهرة مماثلة نظمت في نفس المكان، في يونيو الماضي.

وتتزامن المظاهرة الجديدة مع الذكرى الـ 30 لما يعرف بـ "الثورة المخملية" (أي انقلاب سلمي أدى إلى عزل الحزب الشيوعي عن الحكم في تشيكوسلوفاكيا السابقة)، وذكّر المحتجون اليوم في هذا الصدد بأن بابيتش المنحدر من سلوفاكيا، لا يزال يواجه في هذه البلاد اتهامات جنائية بالتواطؤ مع أجهزة الأمن في العهد الشيوعي.

من جانبه، أعرب بابيتش الذي وصفته بعض وسائل الإعلام بـ"ترامب التشيكي" عن استغرابه من الحملة الاحتجاجية الشعبية الموجهة ضده، قائلا إن البراهين التي يستخدمها معارضوه "باطلة"، واتهم منظمي المظاهرة بمحاولة استغلال ذكرى "الثورة المخملية".

المصدر: وكالات