نتنياهو يتخلى عن منصب وزير الدفاع لصالح زعيم "اليمين الجديد" نفتالي بينيت

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والذي تولى حقيبة الدفاع مؤقتا عقب استقالة أفيغدور ليبرمان من المنصب، تخليه عنه ونقله للزعيم المشارك لحزب "اليمين الجديد" نفتالي بينيت.

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وقال نتنياهو، في بيان أصدره حزب "الليكود" الذي يتزعمه، إنه اجتمع مع بينيت، اليوم الجمعة، وعرض عليه منصب وزير الدفاع، وفقا لما نقلته هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

ووافق بينيت وهو وزير التعليم السابق، على تولي مهام المنصب خلال ولاية الحكومة الانتقالية الحالية. وسيتم طرح هذا التعيين خلال الجسلة القادمة للحكومة بعد غد الأحد.

كما وافق بينيت على تعيين شخص آخر وزيرا للدفاع في حال تشكيل حكومة جديدة.

واتفق نتنياهو وبينيت على تشكيل حزبيهما "الليكود" و"اليمين الجديد" كتلة برلمانية مشتركة والعمل معا خلال دورتها الحالية.

ورحبت الزعيمة المشاركة لـ"اليمين الجديد"، إييليت شاكيد، بقرار نتنياهو، وعبرت عن قناعتها بأن الخطوة تصب في مصلحة إسرائيل.

وأضافت أن نتنياهو عرض على حزبها إما منصب وزير الدفاع أو حقيبتين من أصل ثلاث شاغرة وهي الزراعة والشتات والرفاه.

من جانبه، رأى مسؤول كبير في حزب "أزرق أبيض" بزعامة بيني غانتس المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة إثر فشل نتنياهو في إنجاز المهمة، أن تعيين بينيت وزيرا للدفاع يقرب البلاد من جولة انتخابات ثالثة.

المصجر: "مكان"