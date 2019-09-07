أمّت سيدتان اثنتان، اليوم السبت، صلاة مختلطة حضرها أكثر من 60 شخصا لأول مرة في العاصمة الفرنسية باريس.

وقالت إيفا جانادان، وهي إحدى اللتين أمتا المصلين، إن "هذه لحظة مهمة للإسلام في فرنسا، خاصة وأن هذه الصلاة تسمح بضمان المساواة بين الرجال والنساء".

وأُلقيت في قاعة الصلاة التي استؤجرت خصيصا لهذه المناسبة مواعظ دينية باللغة الفرنسة، فيما حضرت نسوة ترتدين الحجاب وأخريات من دونه.

AFP Lionel BONAVENTURE

وأكدت جانادان وآن صوفي مونسيناي اللتان أمتا الصلاة أنهما كانتا ترغبان منذ سنوات في تجسيد إسلام "تقدمي" و"متنور" على أرض الواقع، بعد أن اعتنقتاه في السابق.

AFP LIONEL BONAVENTURE

وأضافتا أنه لا يوجد في النصوص الدينية الإسلامية ما يتعارض مع إمامة المرأة، وأنهما تريدان منح "فضاء للحوار الحر... وتقديم نموذج بديل للتطرف والفهم التقليدي للدين".

المصدر: "لوفيغارو"