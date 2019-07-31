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لافروف يؤكد تعزيز التعاون العملي بين روسيا وبلدان "آسيان"

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لافروف يؤكد تعزيز التعاون العملي بين روسيا وبلدان
Sputnik Anton Novoderezhkin
وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف في جلسة وزراء خارجية دول روسيا-آسيان في بانكوك، 31 يوليو 2019
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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، تعزيز التعاون العملي بين روسيا وبلدان "آسيان" بعد تطور العلاقات بين الجانبين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

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وأوضح لافروف أن لقاءه اليوم مع وزراء خارجية بلدان "آسيان" في بانكوك أصبح الأول بعد قمة "روسيا-آسيان" التي تم فيها رفع مستوى العلاقات.

وقال: "أصبحت الاتفاقات التي تم التوصل إليها هناك (في قمة "روسيا-آسيان") أساسا لزيادة التعاون المستقبلي وطرحت أمامنا مهام جديدة. وأؤكد بارتياح أن الطرفين بدآ تنفيذها دون أي تأجيل".

وأضاف: "يتم تعزيز التعاون العملي وتظهر اتجاهات واعدة جديدة ويتم التنفيذ الناجح للمشاريع المشتركة ذات الفائدة المتبادلة".

ويأمل الوزير الروسي بأن يتم في لقائه مع وزراء خارجية بلدان "آسيان" اليوم تحديد إجراءات إضافية بهدف تطوير التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المصدر: نوفوستي

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