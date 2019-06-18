نشر الحرس الثوري الإيراني صورا جديدة تكشف للمرة الأولى، استهدافه مواقع لـ "داعش" في محافظة دير الزور، شرقي سوريا، قبل عامين، ردا على هجوم التنظيم في طهران.

وتظهر المشاهد والصور استهداف تجمعات لـ"داعش"، ردا على الهجوم الذي نفذه عناصر التنظيم ضد البرلمان الإيراني وضريح الإمام الخميني في يونيو من العام 2017.

وكشف الحرس الثوري عن صورتين فوتوغرافيتين للموقع قبل وبعد استهدافه، كما نشر فيديو يظهر إشراف قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، مباشرة على العملية.

وكان "داعش" استهدف في السابع من يونيو من العام 2017، في وقت متزامن تقريبا، مجمع مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) في طهران، ومرقد زعيم الثورة الإيرانية آية الله الخميني، ما أدى إلى مقتل 12 شخصا وجرح 39 آخرين، في أول اعتداءات يتبناها التنظيم في إيران.

المصدر: RT