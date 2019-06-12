ترامب: بولندا ستشيد قاعدة عسكرية تستوعب ألف جندي أمريكي إضافي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب لقائه نظيره البولندي أن وارسو وافقت على تشييد قاعدة ومرافق ضرورية جديدة لنشر ألف عسكري أمريكي إضافي، على حسابها دون أن تستثمر واشنطن في ذلك.

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وقال ترامب في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس البولندي أنجيه دودا عقد اليوم الأربعاء أمام البيت الأبيض: "الولايات المتحدة وبولندا تواصلان توطيد التعاون الأمني الثنائي، بموجب اتفاقية وقعناها اليوم، ونشكر الرئيس دودا والشعب البولندي على التعاون من أجل تعزيز أمننا المشترك".

ولفت ترامب إلى أهمية الوثيقة الموقعة، ووصفها بأنها تشكل "معملا جديدا" في التعاون بين البلدين.

وكان ترامب قال في وقت سابق الأربعاء إن هذا الموقع العسكري الجديد في بولندا سيكون على مستوى عالمي، مشددا على أن زيادة القوات الأمريكية في بولندا لن تكون من خلال إرسال جنود إضافيين من الولايات المتحدة إلى أوروبا، بل عن طريق نقل عسكريين موجودين في ألمانيا أو مناطق أخرى إلى بولندا.

وفي إجابته على سؤال حول عدد الجنود الذين تعتزم واشنطن نشرهم في بولندا، قال ترامب إن الحديث يدور عن ألفي عسكري.

بدوره، أشار الرئيس البولندي إلى أن الوجود العسكري الأمريكي في بلاده سيكون على أساس دائم.

الناتو يرحب بقرار واشنطن تعزيز وجودها العسكري في بولندا

وغرد الأمين العام لحلف الناتو في "تويتر" وكتب: "أرحب بإعلان الولايات المتحدة اليوم أنها ستزيد من وجودها العسكري في بولندا، إنه دليل على تمسك الولايات المتحدة القوي بالأمن الأوروبي ومتانة العلاقات عبر الأطلسي".

وتوجد في بولندا حاليا كتيبة دبابات أمريكية تضم 3.5 ألف عسكري يخدمون على أساس التناوب، إضافة إلى قوات الناتو وتعدادها قرابة ألف جندي.

المصدر: وكالات