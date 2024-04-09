المكسيك تنشر لقطات توثق مداهمة الشرطة الإكوادورية لسفارتها

نشرت المكسيك مقطع فيديو يوثق اقتحام شرطة الإكوادور لسفارتها في كيتو اعتقلت خلاله نائب رئيس الإكوادور السابق خورخي غلاس حيث كان يختبئ في البعثة الدبلوماسية المكسيكية منذ ديسمبر.

وفي 5 أبريل منحت المكسيك خورخي غلاس الذي حكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات في قضية فساد، حق اللجوء السياسي في قرار وصفته الإكوادور بأنه "غير قانوني" وطالبت بتسليم الرجل.

وقالت الخارجية المكسيكية، إن الشرطة الإكوادورية دخلت إلى حرم البعثة الدبلوماسية في عربتين مدرعتين، كما تسلق بعض ضباط إنفاذ القانون فوق الجدران.

وحاول روبرتو كانسيكو، رئيس الشؤون القنصلية المكسيكية وأعلى دبلوماسي في سفارة المكسيك منعهم من الدخول، إلا أن عناصر الشرطة قيدوه ودفعوه إلى الأرض أثناء إخراج غلاس من مبنى السفارة.

ووصفت المكسيك المداهمة لسفارتها بأنها انتهاك صارخ للاتفاقيات الدولية وقطعت علاقاتها الدبلوماسية مع الإكوادور في نفس الليلة.

المصدر: AP